蔡英文總統今天表示，為了解決2到3歲小朋友尚未就讀幼兒園，但沒有辦法再領托育補助的空窗問題，政府將加速增辦幼幼班，讓更多小朋友可以進入就讀。另外，2到3歲小朋友的托育補助，也會繼續到3歲，解決空窗期問題。

蔡英文今天前往新北市樹林區富雅幼兒園出席「小英總統陪你說故事」活動，在園長的陪同下，參觀幼兒園教室、幼童創作區及主題教學區。隨後，立委蘇巧慧為小朋友們講述「不一樣，超神氣」繪本中的兔子村故事，蔡英文也親切的向小朋們解說繪本內的英文單字，並進行有獎徵答，現場氣氛活潑溫馨。

蔡英文在活動前接受媒體聯訪，針對托育準公共化正式上路後，2到3歲幼兒補助空窗期的問題，蔡英文表示，托育準公共化政策在今年8月宣布以後，很多家長都覺得非常有感，「今天來到富雅幼兒園，也是要見證準公共化一個非常好的範例」。

不過她說，在執行期間，也發現許多家長反映了一個問題，就是0到2歲的小朋友，如果是在托嬰中心或由保母照顧，每個月有托育補助6000元；3到6歲的小朋友進入幼兒園，學費也有補助。但2到3歲的小朋友，如果還由保姆或是托嬰中心照顧、沒有進入幼兒園，就沒有補助，造成家長在這段空窗期的負擔增加。

因為家長的反映，蔡英文表示，我們和行政院有幾次的討論，希望能夠處理這個問題，主要就是我們要快速增加2到3歲小朋友就讀的幼兒園幼幼班，讓更多的小朋友可以進入。

至於2到3歲的小朋友如果已經在托嬰中心或保母受照顧，還沒有進入幼兒園，她說，6000元的補助也會繼續到3歲，讓他們在0到6歲的過程中不會有空窗期。

媒體詢問高雄有國小主任因批評市長韓國瑜，被教育局要求寫3000字的心得報告，蔡英文回應，「批評蔡英文跟蔡英文政策的人很多，可是從來也沒發生過這樣的事情」。她也強調，現在的社會是民主社會了，其實就連老師也要有他一定的言論自由，這樣的處罰她覺得不恰當。

(工商 )