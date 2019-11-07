最低工資法成「最低便當法」？勞動部長：對基層勞工不尊重 14:552019/11/07 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部長許銘春（中）。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市 立法院社福衛環委員會7日審查勞動部預算，部長許銘春會前受訪回應「最低便當法」說法時表示，最低工資法草案的規劃是對基層邊際勞工的保障，審議基本工資時都有提出相關物價指數、經濟成長率等，作為委員審議參考數據，周延審慎地擬定，不要隨意用「便當」這樣的說法批評，這樣對基層勞工不是很尊重。 (中時 ) #勞工 #基層 #便當 #工資 #審議 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部：今年未達基本工資已開罰217件 16:522019/11/05 生活 學者：找回庶民力量 韓勝選關鍵 04:092019/11/06 焦點新聞 《金融》嗆「最低工資法」，陳沖：不如發一個便當 09:432019/11/06 財經 沒做好基本功夫的最低工資法 不如制定最低便當法 10:472019/11/06 財經 推最低工資法 陳冲：須做好五大基本工 11:322019/11/06 財經 庶民的力量 她籲挺韓 15:132019/11/06 政治 最低工資法未做基本研究？勞動部：確實掌握資料 19:292019/11/06 生活 陳冲批最低工資法 不如制定最低便當法 04:102019/11/07 金融．稅務 《店頭市場》映興上櫃案，11月11日審議 08:192019/11/07 財經 最低工資成最低便當？勞長：對勞工不尊重 09:392019/11/07 生活 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度反彈了！ - 政治 韓國瑜4點聲明南港豪宅案 網看完：超傻眼！ - 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... - 政治 旺中民調出爐 這結果驚呆網友…直呼真假的？ - 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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