台北市 立法院社福衛環委員會7日審查勞動部預算，部長許銘春會前受訪回應「最低便當法」說法時表示，最低工資法草案的規劃是對基層邊際勞工的保障，審議基本工資時都有提出相關物價指數、經濟成長率等，作為委員審議參考數據，周延審慎地擬定，不要隨意用「便當」這樣的說法批評，這樣對基層勞工不是很尊重。

(中時 )