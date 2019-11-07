國民黨總統參選人韓國瑜近日參訪新竹科學園區，表現卻毀譽參半。反對者痛批韓浪費與科技界互動機會，更拿來與2016新北市前市長朱立倫參選總統規格相比。美麗島電子報董事長吳子嘉直言，這一切都在韓的謀略當中，他就是故意要營造自己「庶民」、「一人戰全黨」的形象；而妻子李佳芬，則是自己形象的對應版。

針對韓國瑜訪新竹科學園區招致的主種批評，吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》反問主持人劉寶傑：「你認為韓國瑜的IQ比你低嗎？」劉回道：「當然比我高啊！」吳進一步指出，韓之所以不斷「出洋相」，為的不是展現「無知的力量」，而是誠如親民黨黨主宋楚瑜所言：「愛騙才會贏。」

吳子嘉表示，韓國瑜如今種種表現為的就是「內鬥」，對象則是國民黨黨中央。韓不斷展現「老子靠自己戰」的形象，並不斷強調「民心思變」與「民不聊生」的意識，目的就是激發階層與文化衝突

吳子嘉進一步指出，很多人批評韓國瑜的競選規格不如總統蔡英文、朱立倫，但其實韓連李佳芬都不如。李最近大推「佳芬講堂」，其鋪排、logo、QR Code、專屬海報、主視覺設計皆有模有樣，可見韓陣營是有能力做這些的，但韓卻什麼都沒有，為什麼？因為韓家的策略就是兩個版本，李就是「高級版」，韓則是「庶民版」。而所謂「庶民版」就是「詐騙版」，主在接地氣與煽動情緒，與「高級版」各有目標、各司其職，就像宋楚瑜所說的「愛騙才會贏」。

(中時電子報)