針對7日凌晨台塑林園廠氯乙烯槽車因槽體釋壓閥作業，導致氯乙烯釋出洩漏，造成槽車起火爆炸，高市府環保局表示，依空氣汙染防制法第32條第1項第4款，將裁處45萬元。

環保局表示，台塑林園廠7日凌晨1時許槽車卸載作業時，因釋壓閥跳脫，導致卸載的氯乙烯洩漏發生火警。

環保局7日表示，將依空氣汙染防制法第32條第1項第4款，先裁處45萬元，另因台塑林園廠此次洩漏的為毒性化學物質，將聯合市府各局處深度稽查，如有其他違規情況，將另依法裁處。

(中時 )