台塑林園廠槽車爆炸 高巿府環保局開罰45萬元 12:252019/11/07 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台塑林園廠7日凌晨發生槽車爆炸，高巿府環保局開罰45萬元。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對7日凌晨台塑林園廠氯乙烯槽車因槽體釋壓閥作業，導致氯乙烯釋出洩漏，造成槽車起火爆炸，高市府環保局表示，依空氣汙染防制法第32條第1項第4款，將裁處45萬元。 環保局表示，台塑林園廠7日凌晨1時許槽車卸載作業時，因釋壓閥跳脫，導致卸載的氯乙烯洩漏發生火警。 環保局7日表示，將依空氣汙染防制法第32條第1項第4款，先裁處45萬元，另因台塑林園廠此次洩漏的為毒性化學物質，將聯合市府各局處深度稽查，如有其他違規情況，將另依法裁處。 (中時 ) #環保局 #林園廠 #台塑 #氯乙烯 也許您會感興趣 推薦閱讀 加碼資收關懷計畫 明年價格翻倍向個體戶買回 16:572019/11/05 生活 鳥嘴潭人工湖工程 環保局嚴密監控 18:352019/11/05 生活 台塑四寶10月營收 小回溫 04:102019/11/06 財經要聞 燃煤鍋爐年底退場 新北拚達標 04:102019/11/06 地方新聞 鳥嘴潭人工湖施工 環保局嚴密監控 04:102019/11/06 地方新聞 公益系列環保兩用袋 新北4大超商販售 14:522019/11/06 生活 《塑膠股》林園廠槽車火災，台塑最新回應 09:262019/11/07 財經 糞尿真的變黃金！中市沼液沼渣免費載運入田 10:512019/11/07 生活 台塑林園廠槽車爆炸 幸無人傷亡 11:042019/11/07 社會 林園廠槽車起火 台塑：深感抱歉 10:582019/11/07 財經 生活熱門新聞 客人拿229個1元惡整 UberEats外送員用這招神反殺網讚翻 - 生活 今冬羽絨外套有機會出櫃？氣象專家曝機率 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 兒聯絡簿寫15字 父一看落淚：我這爸爸多失敗 - 生活 退休後最後悔的事 多數人都錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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