一名9歲女童，因近視到一家眼科診所求診，配戴角膜塑型片後眼睛不適，楊姓醫師因此開出類固醇眼藥水讓女童點用，卻未告知有失明風險，更未追蹤眼壓，造成女童長期眼壓過高、青光眼，導致左眼失明，案經台北地方法院審理後，判眼科診所和楊醫師要連帶賠償903萬多元。本案可上訴。

女童的父母提告主張，女童2013年2月15日因為左右眼近視到眼科診所求診，但楊姓醫師診療後鼓吹他們自費接受「角膜塑型術」，要求購買夜戴型角膜塑型隱形眼鏡，女童因此開始配戴角膜塑型片，但配戴後雙眼不舒服，出現紅腫、癢、痛等症狀，回診時楊卻囑咐繼續配戴，此後持續開類固醇眼藥水讓女童改善眼睛不適。

不料，經過兩年時間，女童在2015年2月，因左眼逐漸看不到，到台大醫院掛急診，經診斷因眼壓長期過高，還有青光眼，造成視神經受損，左眼完全喪失視力，右眼視野僅剩4分之1、視力0.16。

女童父母認為，醫師開類固醇眼藥水給女童，卻沒有定期監測眼壓，事前也未告知使用類固醇眼藥水有失明的高風險，結果導致左眼失明，認為醫師有過失，提告要求眼科診所和醫師要賠償共2485萬多元。

北院審理後，眼科診所和楊醫師都抗辯沒有疏失，已善盡診療義務，楊還說不能排除是病患未遵照醫囑使用眼藥水。法官認為，藥物仿單上有註明長期使用會導致眼壓升高、青光眼、視神經受損等，依診所處方收據，醫師兩年來共開出22次類固醇眼藥水，處方收據卻沒有任何警語或副作用說明，若醫師有告知風險，父母愛女心切，豈有可能任意讓女童長期點眼藥水，認定楊未盡告知義務。

且依榮總和醫審會鑑定，認為長期使用類固醇眼藥水，應該定期檢測眼壓，才符合醫療常規；但女童診所病歷，完全沒有檢測眼壓紀錄，明顯違反醫療常規，認定楊和診所有醫療過失，判決得應賠償女童803萬多元；女童父母各50萬，合計903萬多元。

(中時 )