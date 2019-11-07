中華隊在世界棒球12強賽B組預賽前2戰表現精采，順利打前6強複賽，準備前進日本，已具備拿下明年東京奧運棒球賽門票的資格。接下來如何才能把它安穩的放入口袋呢？不外乎天助、人助、自助。

如果中華隊運氣夠好，C組的加拿大、古巴也能幫大忙，一舉淘汰韓國、澳洲，那麼中華隊尚未前進日本，東京奧運門票就直接到手，豈不快哉！

不過目前看C組的態勢，澳洲實力稍弱，若被淘汰並不意外，但地主韓國隊是上屆世界12強賽冠軍，負有衛冕任務，打不進6強的機率實在很低。因此中華隊的主要對手還是韓國，要想辦法過這關才行。

由於複賽採「超級循環」賽制，相關對手的預賽戰績要算進去，所以中華隊今晚要一鼓作氣設法擊敗日本，帶著1勝進入複賽。如果不幸輸了，就要盼望日本在複賽也擊敗韓國，讓台韓扯平，否則一來一往差距就會拉開。

進複賽後中華隊要打4場，迎戰美國、墨西哥，和C組另兩支晉級隊伍，假設是韓國、加拿大或古巴。真的是場場硬仗，也無法只鎖定1、2隊，先放掉哪些場次，所以只能全力拚搏，贏一場算一場。尤其對韓國之戰不能輸，因這牽涉到兩隊戰績相同時要比勝負關係，勝者排名在前。

此外，由於6強彼此實力接近，很可能形成互咬和大亂鬥，依規定，多隊戰績相同時要比「對戰優質率」，因此每一戰的失分務必要壓低，即使落後也不能洩氣，仍須緊咬對手，每個細節都不能放鬆，盡量爭取有利的條件。

(中時電子報)