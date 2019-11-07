有些食物一起吃容易致癌，但有些食物組合卻能發揮意想不到的效果，專家表示，某些營養單吃不好吸收，吃再多可能都是白費，甚至不容易消化，根據食物成分所需的消化環境，將適合放在一起吃，才能將營養發揮到極致。

健康網站《Hello Health Group》報導，舉出下列7種最營養又最容易消化食物組合：

1. 燕麥堅果，配柳橙汁

單吃燕麥或水果，澱粉讓血糖遽升又遽降的結果，很容易肚子餓，堅果類得不飽和脂肪酸能緩解糖分吸收，增加飽足感。此外，燕麥配柳橙汁還能幫助血管暢通、預防心臟病，平衡體內膽固醇。

2. 蔬菜加橄欖油，沙拉配全熟蛋

綠色蔬菜富含維生素K，對骨骼和凝血有幫助，但需要脂肪幫助分解消化，因此搭配橄欖油吃最好，而且蛋黃的脂肪更能幫助蔬菜中的類胡蘿蔔素吸收。

3. 雞蛋、鮭魚、花椰菜是絕配

蛋黃是維生素D很重要的來源之一，有益於鈣質吸收，再燙一些花椰菜，加上富含維生素D的鮭魚和沙丁魚，是強化骨骼的高鈣組合。

4. 紅肉加檸檬汁，糙米加蔥蒜

檸檬的維生素C可以增加牛肉的鐵質吸收，另外，在糙米中加入蔥蒜，還能幫助提升米中鐵和鋅的含量。

5. 紅蘿蔔燉牛肉

紅蘿蔔燉牛肉其實比你想的還要健康，因為牛肉的蛋白質能幫助紅蘿蔔中的維生素A吸收，還能強化免疫系統。

6. 堅果、香蕉搭配優格

在優格中放一些堅果一起吃更加分，因為堅果中的脂肪能提升血液中的維生素D含量，可幫助強化骨骼和免疫系統。此外，優格的蛋白質與香蕉的鉀一起吃能幫助運動後的恢復，補給胺基酸、增加肌肉群。

7. 綠茶加檸檬，紅茶配蘋果

檸檬的維生素C能確保綠茶中兒茶素吸收，蘋果的槲皮素結合紅茶的兒茶素，有益心血管健康運作。

(中時電子報)