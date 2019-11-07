美麗島電子報董事長吳子嘉今年1月間在電視節目中，脫口「丁允恭可能也要跑法院了」，「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？請你跟我交代一下吧」，遭丁允恭提告妨害名譽，台北地檢署偵查後，以吳子嘉言論屬可受公評之事，依罪證不足，將吳子嘉不起訴處分。

吳子嘉是於今年1月2日在電視政論節目中，就當時的行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭在臉書開酸白冰冰「摧毀城市質感」開支線，脫口質疑丁允恭「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？」，引發丁允恭不滿，揚言提告。吳子嘉在4日晚間的節目上直言不清楚丁允恭告他什麼東西，「但是這整個過程，我們等於說幫高雄市市民主持了一個公道，幫冰冰姐主持了一個公道，對高雄市的質感的定義重新質改」。

丁允恭在告訴期限6個月的最後一天向北檢提告，因為網路上的網友批評，讓他覺得名譽受損。

北檢偵查後，認定吳子嘉的言論是就高雄市的標案發表言論，攸關公共利益，屬可受公評之事，因此依罪證不足，將吳子嘉不起訴處分。

(中時 )