針對國際標準組織於1974年發布國家代碼（ISO 3166），把中華民國改為「台灣，中國一省」，近期出現國際企業與國際航空公司被迫更改台灣稱謂等狀況，監察院已通過監委張武修所提的調查報告，促請行政院督飭相關部會檢討改進。

張武修表示，ISO於1947年2月成立，我國中央標準局（現為經濟部標準檢驗局）為創始會員國之一，並曾擔任該組織理事會理事，但1949年政府來台後因未能繳納會費，隔年被暫停會籍，1953年被撤銷會籍，我國雖於1956年申請繳付3年會費，以期恢復會籍，但遭「前蘇聯」強力反對，致我國失去會籍。

張武修說，1971年我國喪失聯合國會籍，ISO於1974年12月發布ISO 3166，未經我同意，不法以「Taiwan (Province of China)」名稱列示我國名，更擴散至國際間許多類似「不當列示我國名」的情況，1978年9月中國成為ISO會員，並成為理事會理事，使我欲重返該組織益加困難。

張武修指出，2000年後，外交部及相關駐外館處重新嘗試與ISO交涉，均未獲正面結果，盱衡國際政治現實殊難歸責；但經濟部及負責標準化的主管機關未積極主動整合並提升量能，結合外交部務實參與必要國際組織，爭取重要國家及國人的支持，以強化我國際標準化及經貿科技產業，保障國家利益。

張武修說，2007年7月外交部向瑞士日內瓦邦初審法院提起民事侵權行為的訴訟，要求ISO將我正名為「Republic of China（Taiwan）」（中華民國台灣），

張武修提及，雖最終瑞士聯邦法院雖另以外交承認與否的政治考量，作出無管轄權的不受理判決。但該案中5名承審法官肯定我國有權作為訴訟當事人之一造，符合國家要件，具有國際法人地位及訴訟當事人能力等，對我有利的結論與正面回應，有助於爾後我於國外法院進行訴訟時，作為有利於我法律地位主張的依據。

張武修強調，國家標準的制定及國際標準資訊的接軌，攸關國家競爭力甚鉅，但經濟部未能確實整合跨部會資源，並掌握我國參與國際標準組織相關活動，以致資源不易發揮綜效；又標準的制定或修正，常涉及多元領域之專業，行政院應強化協調聯繫各相關部會，妥善進行資源配置，以統整提升實效。

(中時 )