周明璟自從公布懷上龍鳳雙胞胎後，主持依舊滿檔，許多時尚精品記者會仍可見她身影，期間她還飛往海外主持萬人大型活動，堪稱最強孕婦。工作狂的她一直主持到本周才開始待產， 她坦言實在閒不住，加上廠商很愛護自己，徵詢醫生許可後，才放心工作。她7日分享，孕程已進入近9個月，體重只增加9公斤，即使懷了雙胞胎，身形仍十分纖細，罩杯卻從C激升成G，她笑稱光是胸部可能就重超過1公斤。

這次公開的孕照中，周明璟和F1賽車工程師老公一起甜蜜入鏡，連周明璟肚上的愛犬刺青也難得曝光，愛犬達利從小跟著周明璟全家搬到加拿大十多年，全家人對達利感情非常深厚，十多年前達利過世讓她傷心不已，決定把愛犬最燦爛的笑容刺在身上永遠陪伴自己。隨著懷孕隆起的肚子而變大的狗狗刺青，也讓周明璟感覺愛犬在守護著肚子裡的兩個寶寶。

周明璟（左）與老公合拍甜蜜孕照。（經紀人提供）

周明璟肚裡兩個寶寶成長狀況都不錯，醫生也誇重量都長在寶寶身上，她透露懷孕不適讓自己食慾不振，所以只要吃得下，她想吃就吃。這段時間先生、家人都很體貼，各種孕婦營養品都幫她備齊，婆婆更親自燉燕窩給她，真的覺得很幸福。周明璟預計11月下旬生產，目前她已接下8場大型企業尾牙，12月底月子做完就會回到主持崗位。

(中時 )