為提高在災害現場的指揮效率，新竹市消防局7日展示有「變形金剛」之的災害應變中心前進指揮所運輸車。（陳育賢攝）

為提高在災害現場的指揮效率，新竹市消防局7日展示有「變形金剛」之的災害應變中心前進指揮所運輸車，並在市長林智堅的視察下現場演練，短短10分鐘即將指揮帳與救災設備架設完畢，還有空拍機直飛災區空中勘查，過程逼真。

市長林智堅表示，「護消防3補帖」首先是完善設備，市府近年已與民間合作投入超過2億元添購雲梯車、消防水箱車及各式裝備，確保消防弟兄值勤時的安全和效率，明年起每位消防同仁都添購兩套消防衣，讓救災更安全。

第2是增加人力，近年增加了71名人力，到2020年總計增加80人，安全救災並減輕消防弟兄工作負擔。

第3補帖則為設置全國最高「超勤津貼」，放寬消防同仁每日超勤時數，從每天4小時放寬到8小時，且每人每月編列1萬7000元超勤津貼，已達到目前行政院規定最高上限。

林智堅說，目前市府也爭取水利署前瞻計畫，2020年將在新竹市50處淹水潛勢區域布建物聯網淹水感測器，透過物聯網感測設施、整合氣象局雨量預報，即時掌握淹水災情並達成智慧防汛的目標。

消防局長李世恭則表示，指揮所成立越快、越能減輕災害程度，消防同仁位居救災第1線，良好裝備能夠提升救災能力，以往在災區成立指揮所往往要花上3到4小時，這次市府投入113萬添加前進指揮所設備，並利用既有消防局後勤宣導車，改造為前進指揮所運輸車，可於災時第1時間到場，8分鐘就可開設前進指揮所，展開指揮救災工作，提升救災指揮與效率。

此外，今年5月17日強降雨事件造成港北地區與市區多處積淹水，因此市府邀集相關局處、台鐵新竹站、第2河川局召開9次防汛疏濬檢討會議，並與新竹農田水利會協商水閘門疏洪管理問題，以期降低災損。

(中時 )