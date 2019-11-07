台灣邁入高齡化社會，每人退休後仍有15至23年的晚年歲月。教育部表示，目前已有遍布全國各鄉鎮市區366所樂齡學習中心、3006個村里據點、1670個樂齡學習社團、102所樂齡大學及121個高齡自主學習團體，鼓勵國內長者活到老、學到老。

教育部為增加與各國在高齡教育及高齡社會議題上的實務交流機會，於11月7日、8日在中正大學舉辦「2019年樂齡學習國際研討會：活躍老化，百年人生設計」，邀請日本、韓國、紐西蘭及泰國等4個國家學者代表分享當地推動經驗及方案。

依據內政部資料顯示，107年國人平均壽命為80.7歲，男性77.5歲、女性84.0歲，均為歷年新高；而勞動部107年調查統計，勞工預計退休年齡平均為61.1歲，男性勞工61.7歲，女性60.4歲。國人平均壽命延長，退休後仍須要面對近15至23年的晚年歲月。

為此，教育部透過機構式及個人式的帶領，提供社區長者多元的學習管道，學習預防老化的健康知能、強化與家人的關係等，在全台各地設置樂齡學習中心、樂齡學習社團及樂齡大學等，讓老年人可以終身學習。

這次國際研討會以「百年人生設計」為主軸，探討人活得愈老，不是悲觀而是希望，藉由學者分享在地實務的推動規劃，提供國內各有關單位參考。

東京大學教授牧野篤提到日本為因應超高齡社會的浪潮，靜岡縣曾大規模針對1萬多名老人進行長期追蹤，確認高齡者保持運動、營養及社會參與的習慣，有助於保障健康生活，減輕財政負擔。

韓國慶熙大學教授崔一先分享在演藝事業發達的韓國，如何由專業的戲劇公司協助長者創造「街頭老年羅曼史學院」等創新作法；紐西蘭芬德森教授提出第三年齡大學的實施；泰國拉塔納教授提出泰國高齡者促進方案。

台灣即將於115年邁入超高齡社會，國內長者若想加入樂齡學習行列，更多的學習資訊，可上「教育部樂齡學習網」查詢 (網址：http：／／moe.senioredu.moe.gov.tw）。

(中時 )