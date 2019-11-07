大學學費飛漲，四年制學位並不是過去的就業保障，即使建築業向來起薪高約美金6萬元起跳(約台幣180萬以上)，而且缺人，但美國國家建築教育與研究中心（NCCER）進行調查的父母中有70％表示不會建議孩子從事建築業。

全國建築教育及研中心(National Center for Construction Education & Research ，簡稱NCCER)的一項調查發現，有七成家長不會建議子女從事建築業。但業界強調，建築業急切需要新血加入。美國總承包商協會(AGC)公共事務和策略計畫副總裁杜馬爾(Brian Turmail)表示，建築相關工作一直受到污名化，被視為不得已而為之，而不是應該好好抓住的職業機會。

分析家預測，到2028年，將有300萬個熟練的技術工作崗位將開放。美國全國房屋建築商協會的一項最新調查顯示，由於缺乏合格的工人，由於缺乏合格的工人，該協會69％的成員遇到工程拖延無法按時完工的狀況。

根據NCCER的2018年建築行業薪資調查顯示，水管工的平均薪水（不包括加班費，每日津貼或其他激勵措施）超過59,600美元(約台幣180萬)，HVAC技術人員為62,400美元(約台幣190萬)，項目經理為92,500美元(約台幣280萬)以上。

(中時電子報)