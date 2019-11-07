俗稱「豬頭皮」的腮腺炎，若腫脹超過4周，恐有唾液性腫瘤警訊，腮腺有很多顏面神經，增加手術時的風險，造成術後病患嘴角歪斜，現在有神經監測器大幅降低神經傷害機率，安南醫院已有很多成功案例。

30多歲的王先生1年多前左側耳下生出一顆腫瘤求診。他感到腫瘤有時腫脹，有時變小，無明顯疼痛感，因為1年來腫瘤體積明顯增大，不僅影響外觀，更輕微影響咀嚼功能。

安南醫院耳鼻喉科醫師劉金瑞表示，類似案例其實在耳鼻喉科門診並不少見，這個位置的腫瘤在民間俗稱的「豬頭皮」，正確名稱為「腮腺炎」。是一種病毒性的傳染疾病，一般在1到2週內就可緩解，若病患腫瘤發生在耳下或耳前位置超過4週，就要高度懷疑是唾液腺腫瘤。

劉金瑞表示，人體有3對大唾液腺分別為腮腺、下頜腺及舌下腺，都有可能長出腫瘤，手術時以腮腺腫瘤最棘手。因為腮腺是掌管臉部表情肌肉的顏面神經會經過的位置。若在外科手術的情形下傷害到這條神經，有可能造成病患的嘴角歪斜、眼睛無法閉合導致失明與單邊顏面肌肉完全麻痺等後遺症。對病患及醫師來說，都是個具有高度壓力及難度的手術。

劉醫師指出，腮腺腫瘤分為良性及惡性，部分良性腫瘤可能發生癌變，這類病患通常建議手術將其移除。腫瘤體積小時，對外觀的影響較小，開刀時傷害到顏面神經的機會也較小。

劉金瑞醫師強調，現在科技發達，腮腺手術的風險已經遠較過去更小，透過「神經監測器」即時監測顏面神經的走向，大幅度降低神經傷害機率，安南醫院藉由「神經監測器」輔助，已有許多成功案例。

(中時 )