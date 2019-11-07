向來擁有「吉祥物殺手」封號的公鹿替補中鋒羅賓羅培茲，這次完全被快艇吉祥物「神鷹查克」給整了，因為7日在公鹿與快艇賽前，查克假裝要拿和解協議書給羅賓羅培茲簽名，但等到簽完之後，查克才把他真正簽署的協議內容曝光！
原來羅賓羅培茲簽的協議根本是假的，實際上掀開背板後，裡面寫的是「布魯克是更好的哥哥」，擺明嘲諷羅賓羅培茲怎樣也比不上雙胞胎哥哥，也就是公鹿先發中鋒布魯克羅培茲，正當查克準備挨打之際，布魯克羅培茲連忙出面解圍。
會讓查克如此惡整羅賓羅培茲的主因，在於羅賓羅培茲過往只要作客，幾乎都跟對方吉祥物槓上，甚至假裝痛扁對方一頓，所以其他球隊吉祥物無不想盡辦法報仇，所以查克才會設計這樣的惡整橋段，也總算幫助其他吉祥物扳回一城。
其實以前暴龍吉祥物也曾跟羅賓羅培茲簽署和解協議，結果也是耍了羅賓羅培茲一頓，讓他假裝氣到場拿起協議書痛扁暴龍吉祥物，只能說這次查克運氣很好，也知道趕緊找來比較嚴肅的布魯克羅培茲救命，否則難逃羅賓羅培茲毒手了。
(中時電子報)
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