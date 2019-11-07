◎韓豪宅案延燒 蔡英文嗆要有證據

國民黨總統參選人韓國瑜日前遭指在失業期間，於台北市南港購7200萬豪宅，韓辦事後發聲明質疑洩漏交易資訊者背後動機，懷疑有國家機器介入；對此蔡英文總統今早至樹林視察時表示，這樣子的講法要有證據，大家不要忘了，韓國瑜前陣子還有「追蹤器」的故事還沒搞清楚。

◎蔡賴配成形？蔡英文這樣說

2020總統大選逼近，民進黨副手人選仍懸，外傳「蔡賴配」將在下週四宣布，對此總統蔡英文今上午至樹林視察行程時表示，「這題答案還是一樣，我們會在最適合時間提出最佳組合。」；至於總統府秘書長陳菊是否接任蔡英文競選總部主委一職，蔡英文則說，「我不知道這件事情欸！」

◎台灣民政府祕書長病逝 吸金7億將免責

涉嫌吸金7億元的台灣民政府祕書長林志昇，6日晚間驚傳在蘆竹家中病逝，享年68歲，患有攝護腺癌末期和高血壓的林過去就以身體不佳獲3000萬元重保、重獲自由，多次強調自己清白，要撐著證明，如今離世，雖然案件仍在桃園地院審理，但依規定他涉案將免責。

◎金門強打旅遊新亮點 觀光團隊全台跑透透

金門強打新亮點深度旅遊，縣府觀光處長丁健剛帶領團隊跨海赴台，展開一連5場的旅行社推介會，期待金門豐富多樣的人文美景、地方美食，招來遊客全島吃喝玩樂，留下舒心暢快的美好回憶。

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(中時電子報)