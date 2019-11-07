雷紅今早替國民健康署代言。洪秀瑛攝

雷紅呼籲大家戒菸有益身心健康。洪秀瑛攝

雷紅透露現在身邊有紅粉知己照顧他，是個老來伴。洪秀瑛攝

資深演員雷洪近來在屏東拍攝導演曹瑞原執導的公視大戲《傀儡花》，以兩鬢剪短、蓄鬍造型出席今早衛生福利部國民健康署「終結肺阻塞」公益代言活動。3年前，他其中一個老婆因玩期貨投資失利，慘賠6000多萬，鬧出財務危機，如今走出陰霾，今天看起來氣色紅潤，體重也回升到78公斤，他很有感觸地說，「過去就讓它過去了，這我的命，算我欠她們的，我重新再來。」

他坦言曾到山上想不開，「有因必有果，做了就要負責任，她（其中的老婆）不是殺了你父親這種深仇大恨，（錢）是身外之物，人怎麼來怎麼回去，算了，我還有體能，我何必對自己苛薄、不想再站起來呢」。他感謝經紀公司民視鳳凰對他的照顧，雖然2檔八點檔沒有他，他能理解是因為戲劇型態改變，不過持續接拍公視、大愛、電影，工作沒間斷。

他直言當時受到那麼大的打擊，「我在山上躺了5個小時，我自己慢慢想，走了能解決問題嗎，什麼都解決不了，反而害了我的子女」。雖然老婆們都離開他，不過他身邊現在有個小他10多歲的紅粉知己，對方有過婚姻、小孩也大了，「小孩滿有成就的」。

被問到紅粉知己的身體也不錯？他笑回「當然要身體狀況好，她先要扶我、揹得起我，這是重點」。兩人會吵架？「年次不一樣，講出來的意思、語調就不同」，直言女方曾挖苦說「我跟著你，倒楣拉，怎麼會認識你，不然我去找更年輕一點」，他會故意氣回「妳去啊」，但女方轉個身還是煮飯、拿健康食品給他，「這不是情趣鬥嘴，在我們這3字頭年紀來看，講話怎麼沒大沒小，是面子問題」，笑認自己是大男人。

雷洪表示，和老婆們都沒聯絡，現在要好好過自己的後半生，「我不敢說我能演多久，但能再演個10年、8年，我相信老天爺會疼惜我」。但他仍有照顧小孩，「要錢的時候會聯絡，有的大了當然就不必要」。他平均每半年給教育費，現在唯一要負擔的是四老婆生的、正念大學的兒子，以及六老婆一個念小學的女兒。

他也透露為人父的煩惱，他問念大學的兒子有沒有吃飯、有沒有上課，「他就回嗯阿嗯阿這一招，真氣啊，最後跟他翻臉他就怕了，我承認我親子關係不好」。雷洪有感而發：「我當初也感覺（老婆）不多，年輕力壯嘛，但到現在才體會，差10多歲還差太多，差3、4歲比較剛好。」

提到戒菸史，雷洪透露16歲開始吸菸，菸齡近30年，年輕時長期熬夜，加上吃檳榔、喝小酒，最高記錄1天5包，當時早晚咳嗽、拍武打戲氣喘如牛、呼吸急促、體能降低，也發現血管有鈣化情況，但能保持到至今71歲還是一尾活龍，主要是42歲開始戒菸，「意志力很重要」，才能顧好五臟六腑。

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