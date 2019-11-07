為了規避勞基法限制的工時、工資及要為勞工繳納的勞保費、勞退等，雇主會以假承攬真僱傭的方式聘用勞工，但如果勞工受傷或死亡時，可能無法領到相關給付，為了讓承攬與僱傭的定義更明確，勞動部研擬「承攬與僱傭認定原則」近日陸續召開會議，預定下周出爐。

如果勞工適用僱傭制，依法僱主要為其投保勞保、提撥勞退，並且有工時、工資、休假等限制，但若適用承攬制，勞工可能要自行去向職業工會投保勞保，雇主也不用提撥勞退，減少許多開支。

如近期職安署勞檢外送平台時，其中有5家外送平台包括上線時間、制服、請假要事先登記，還有懲處等，因而認定屬僱傭關係，並以外送平台未外送員投保勞保、置備名卡等勞基法規範移請地方政府勞工局及勞保局開罰。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，該原則只是行政指導，不可能會踰越法律、大法官解釋或最高法院等判決，認定原則會整理判決、行政機關如何認定等，重點包括人格從屬性、經濟從屬性及組織從屬性等，也邀請經濟學者、社會學者討論，預估下周發布。

(中時 )