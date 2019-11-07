總統蔡英文今上午至樹林鎮南宮參拜，給予立委蘇巧慧支持。（許哲瑗攝）

總統蔡英文今上午至樹林鎮南宮參拜，給予立委蘇巧慧支持。（許哲瑗攝）

總統蔡英文今上午至樹林鎮南宮參拜，現場湧入500位民眾支持。

新北市第5選區立委蘇巧慧今邀請蔡英文總統至樹林站台，兩人先至幼兒園為孩童說故事，交流幼托及幼教政策，接著再赴樹林鎮南宮參拜，現場湧入約500名支持者爭相握手合影，蔡英文致詞時表示，蘇巧慧不僅會做事、口才好，更要感謝她的父親蘇貞昌在行政院的努力，希望民眾用選票將好的人才留在國會。

蔡英文說，她與新北市感情深厚，不僅2010年選過新北市長，當選總統後也來了好多次新北市，近年捷運樹林萬大線、板二計畫通水等各項建設逐步推動，都要感謝民代支持，協助執政者傾聽地方需求，她不僅要先跟巧慧說聲謝謝，更要向他的父親蘇貞昌道謝，有了老縣長率領的執政團隊，果然一路「衝衝衝」，施政成果卓越。

蔡英文接著細數政績指出，近年國際情勢動盪，台灣經濟仍穩定成長，躍上四小龍之首，3年來打下地基漸漸浮現，包括長照、幼兒政策及減稅措施等等，要讓年輕人敢生敢養，守住民主自由及主權，相信經濟的成長，民眾會有感，再給蔡政府4年的時間，台灣會更好。

蘇巧慧則說，捷運樹林萬大線過去停滯10多年，所幸在蔡政府的支持下，順利通過前瞻計畫，爭取到足夠預算，如火如荼計畫中，翡翠水庫也在上月接管到樹林，另外台65線、堤外便道延伸都順利進行。

蘇巧慧說，今天一早和總統去富雅幼兒園為孩子說故事，由於蔡政府推動準公共化幼兒園，家長每月只須負擔4500元，孩子讀得開心、家長放心，從幼托到長照，都可見證蔡政府的用心。

鎮南宮現場湧入500位民眾熱情支持，新北市議員彭成龍、陳世榮、廖宜琨及前市議員廖本煙到場力挺。

(中時 )