台北市今早10時許，八德路3段傳出車禍，64歲王姓男子疑似將油門誤當煞車踩，暴衝撞進騎樓，波及4輛機車；其中年約70歲的婦人被撞擊，意識不清，頭部外傷，送醫急救；另名40女子也被撞送醫，但意識清醒。肇事駕駛也受傷送醫，無大礙，車禍原因由警方調查中。

據了解，王姓駕駛酒測值為0，排除酒駕肇事可能；他初步告訴警方，是要煞車時，誤踩油門，車輛才會衝進騎樓。

(中時 )