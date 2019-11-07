疑油門當煞車 6旬男駕車釀3傷 12:512019/11/07 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市八德路上午傳出車禍。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今早10時許，八德路3段傳出車禍，64歲王姓男子疑似將油門誤當煞車踩，暴衝撞進騎樓，波及4輛機車；其中年約70歲的婦人被撞擊，意識不清，頭部外傷，送醫急救；另名40女子也被撞送醫，但意識清醒。肇事駕駛也受傷送醫，無大礙，車禍原因由警方調查中。 據了解，王姓駕駛酒測值為0，排除酒駕肇事可能；他初步告訴警方，是要煞車時，誤踩油門，車輛才會衝進騎樓。 (中時 ) #煞車 #油門 #警方 #騎樓 #肇事 也許您會感興趣 推薦閱讀 太陽花事件警方判賠百萬 徐國勇：支持警方上訴 13:392019/11/04 政治 英國39死貨櫃命案 越南警方再逮捕8人 14:522019/11/04 國際 檢舉交通違規沒獎金 高市舉報肇逃最高有6萬元 16:592019/11/05 社會 舉報肇逃 高市獎金最高6萬 04:102019/11/06 地方新聞 北市議員支持警方上訴太陽花國賠提案，遭泛綠議員異議杯葛 19:272019/11/06 政治 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 太陽花國賠徐國勇轉向 宅神心疼：轉彎哥快變風車了 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 - 社會 波音787「夢幻客機」藏殺機？ 前員工踢爆超駭人內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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