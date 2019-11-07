周杰郊外的豪宅和田地。(圖／翻攝自微博)

經典瓊瑤劇《還珠格格》當年播出後，紅遍大街小巷，劇中演員人氣也跟著水漲船高，趙薇、林心如、蘇有朋等，至今仍活躍於演藝圈，不過飾演「爾康」的周杰，漸漸把重心放在自己的農產事業，但仍不時會透過微博分享生活點滴，近日他PO文表達自己欣賞宋畫後的感想，但網友卻留言希望看到他再出來演戲，但其實除了演員身分外，他早把重心放經商上了。

周杰從2015年後，就沒有新作品，近日張鐵林在《演員請就位》中，重現《還珠格格》的皇帝，而他在台上一喊「柳青柳紅」，當年飾演的演員陸詩雨、陳瑩穿著戲服現身，不僅網友超驚喜，連擔任導師的趙薇也感動，上前擁抱打招呼，4人再合體，讓大家又陷入《還珠》回憶殺，因此有網友就在周杰微博留言，希望他再出來拍戲。

不過，周杰除了當演員，還有自己的農產事業，種植有機水稻和蔬菜，據悉，他不僅擁有千畝田地，還有5家公司和1個酒莊，公司主要投資影視劇，這些收入讓他躋身億萬富翁行列，但雖然他資產雄厚，依舊十分節省，一件衣服可穿8年，而他也頻做公益，捐錢替貧困地區的孩童建學校。

其實，半退隱的周杰，5月就在微博透露，自己沒有退出演藝圈，只是「不知道自己的價值在哪裡」，他覺得自己可悲在這，不上不下、不高不低，「每天都在問自己，我的節操在哪裡...」，之前他受訪時也提過，自己個性不太適合演藝圈，如今他種田、出國旅行等，生活更逍遙自在。

(中時電子報)