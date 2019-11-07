國民黨舉辦「下架酬庸蔡政府」記者會，演出行動劇。(黃福其攝)

國民黨上午召開「下架酬庸蔡政府」記者會，抨擊民進黨上任三年多來，肆無忌憚的誇張酬庸文化，強調當前年輕人低薪問題嚴重，卻有眾多「綠營新貴」坐領高薪，民進黨培養的「小英男孩、女孩」，只因為顏色對、跟對人而扶搖直上，讓國家多了許多尸位素餐的寄生蟲。呼籲全民若想拔除這些寄生蟲，唯一良方就是明年下架蔡政府。

記者會由文傳會副主委兼發言人王鴻薇、立院黨團副書記長許毓仁、臺北市議員張斯綱、文傳會副發言人黃心華共同主持。會前並演出行動劇，「輸院長」與「陳委員」帶著內有300萬的旅行箱亂入會場，被質疑的「輸院長」還大言不慚嗆聲「對院長講話要客氣一點」！以綠營選輸當大官及陳明文高鐵掉300萬事件，嘲諷民進黨充滿銅臭腐敗。

許毓仁說，目前國內年輕人低薪問題嚴重，近六成想到海外工作，因為在臺灣看不到未來，反之卻有眾多「綠營新貴」領取不符能力的高薪。例如駐美政治組長趙怡翔年薪高達280餘萬、駐日諮議劉家愷180 萬、駐泰機要秘書林子揚150餘萬，前北農總經理吳音寧250萬，這些都靠關係得來位子，當韓國瑜提出青年學貸免息，這些青年肥貓卻默不吭聲，民進黨寧願養肥貓、不願顧小孩！

他強調，只有民進黨執政才出現選輸官位比選前還高，例如前雲林縣長李進勇選輸了說要退出政壇，竟是指要退出雲林政壇，卻進軍全國政壇當上中選會主委，非常誇張。

張斯綱抨擊民進黨執政三年多，將專業性質的財團法人「酬庸長照化」，成為國營養老院。據統計，行政院及所屬派任的財團法人及公民營事業董事長、總經理，目前在職超過62歲有86人、65歲45人、68歲 13人、其中70歲者更有9人，若加計董、監事，初任超過62歲就高達 212人、65歲139人、68歲61人，70歲更高達40人，財團法人及公營事業成為「民進黨專屬養老院」。

他強調，一般民間單位65歲即應退休，但例如兆豐金控董事長張兆順已70歲仍在位子上，民進黨說要給年輕人、專業者更多機會都是謊言，他呼籲韓國瑜宣示，當選總統後一定會將政府所屬財團法人及公民營事業專業化、年輕化，拒絕讓國營事業「長照化」！

王鴻薇質疑，民進黨酬庸完全破壞文官體制，讓國家多許多寄生蟲。例如南方澳斷橋後才發現，主管橋梁的港務公司竟然都是綠營親信，多年尸位素餐，對主管的橋梁不檢測，令人懷疑若蔡英文連任，不知還會培養多少國家寄生蟲？

她指出，民進黨為了照顧自家人，連年齡限制都可突破。日前涉入緋聞案的臺企銀總經理施建安，年滿65歲原本今年即應退休，但因蘇貞昌力保而延後，沒想到爆出緋聞又火速退休，如此難看，蘇貞昌應該給個交代！

黃心華強調，民進黨人士「輸越多官越大」，「反敗為升」的功夫令人唾棄，在大家關心中低收入戶的此時，民進黨卻努力製造綠營「政治暴發戶」，外面低薪倒閉潮，綠營卻大搞「加薪升官潮」，總結而言，蔡政府與酬庸，中間只隔了張厚臉皮。

(中時 )