前新北市長朱立倫（中）7日陪立委蔣萬安（右）掃街做公益，和民眾熱情擁抱。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫（中）7日陪立委蔣萬安（右）受訪。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜遭周刊爆料，失業期間購買北市南港7200萬元的豪宅，前新北市長朱立倫7日陪立委蔣萬安在草埔市場掃街，受訪時笑說，韓購物功力很低，短短2、3年虧了200多萬元，買不起房子又付不起房貸，「只能多一個笑他的理由，滿慘的！」

對於韓國瑜是否炒房？朱立倫緩頰說，不是啦，他本來要自住，但付不起房貸、房價又跌，還好他2年多3年就賣了，不然現在賣搞不好虧更多，這就個人選擇嘛，台北市很多人買房子也有賺有賠，自住的人當然也如此。

媒體詢問，韓國瑜爭議多，是否影響蔣萬安選情？蔣萬安說，總統、立委都同天投票，多少有牽動，但他都一步一腳印，提出具體政見，把4年問政成績清楚告訴民眾，還有國民黨過去的政績，韓市長的國政顧問團也拋出很多政策，都真正照顧基層百姓。

是否願意韓朱配？朱重申，他相信韓已經有很好的選擇，韓18日登記前會宣布，所以別造成韓的困擾，他會辦好總統、立委的助選員角色。

朱立倫強調，選戰的上上策，就是讓競選總部和黨部2合1，發揮最大戰力和最高目標，歷屆黨主席都會幫忙，並擔任榮譽主委來協助，大家別擔心，全黨會團結一致，下周三後會看到答案，但黨中央最近在忙不分區提名。

針對國民黨主席吳敦義將自己排入不分區立委，遭前立委陳杰嗆應該開除吳的黨籍，朱立倫笑說，也有人有點名「朱立倫」該被開除黨籍，但他並沒有反對（指吳自排不分區），他強調國民黨要多給年輕人機會，培養國會戰將跟潛在的縣市長，國民黨是非常多元包容的政黨，不同聲音都要接受參考，要一棒接一棒、一代接一代，像蔣萬安就是很大希望。

媒體問及，會排自己入不分區第幾？朱說，大家不用幫他找工作，他做好助選員。至於親民黨主席宋楚瑜若參選總統，是否影響藍營選情？朱強調，目前還沒發生的事無法預測，最重要是團結再一起。

媒體問，蔣萬安和韓國瑜很久沒見，蔣17日的競總成立是否相見歡？蔣萬安說，會，他已經很早發出邀請，韓競辦也在規畫相關行程，希望韓可以能來給他加油打氣，當然還在協調行程中，靜待韓競辦通知。

(中時 )