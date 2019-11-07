恐怖！「生吞」這道菜…發出3次吱吱慘叫聲 12:382019/11/07 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 這道菜從上桌到吃下肚，至少發出三次「吱吱」聲。（圖／翻攝網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸廣東有一道菜叫「3吱」，因為這道菜從夾起到放進嘴巴，會聽到至少3次「吱吱」聲，食材是讓人光看就覺得作噁的「老鼠」。 沾上醬料時，活的老鼠寶寶會發出吱吱聲。（圖／翻攝網路） 這道「三吱」的主菜是剛出生沒多久、身上透著粉紅色的「老鼠寶寶」，端上桌時還活著，吃時就拿筷子夾起，直接生吞下肚，網友看見一名大媽將鼠寶寶塞進嘴裡，直呼好噁心。 點這道菜的人，夾起老鼠寶寶會發出第一聲「吱」，沾醬料受到刺激發出第二聲「吱」，送進嘴巴會發出最後一次「吱」， 因而讓這道菜得名「三吱」。但因這道菜相當殘忍，後來已被大陸列為「十大禁菜」。 (中時電子報) #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 麥肯錫研究院：2035年陸消費市場總量逾歐美總和 02:022019/11/04 財經 國銀大陸曝險占淨值比重 創新低 04:102019/11/05 財經要聞 美中比賽愛台，民進黨還喊打喊殺 04:102019/11/05 時論廣場 大陸26條 蘇貞昌：是壓迫、而且還抓牢牢 12:382019/11/05 政治 陸頒26條 蔡直指意圖影響台大選 04:092019/11/06 焦點新聞 學者觀點－當大陸「經商環境評比」趕上台灣時 04:102019/11/06 產業特刊 國銀對陸曝險比重創低 04:102019/11/06 金融．稅務 國人若申請中國護照 外交部：依法註銷原護照 04:102019/11/06 兩岸要聞 大陸人行：大陸數位貨幣將進入戰國時代 14:592019/11/06 財經 數位鐵幕 04:092019/11/07 論壇廣場 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 太陽花國賠徐國勇轉向 宅神心疼：轉彎哥快變風車了 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 - 社會 波音787「夢幻客機」藏殺機？ 前員工踢爆超駭人內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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