大陸廣東有一道菜叫「3吱」，因為這道菜從夾起到放進嘴巴，會聽到至少3次「吱吱」聲，食材是讓人光看就覺得作噁的「老鼠」。

沾上醬料時，活的老鼠寶寶會發出吱吱聲。（圖／翻攝網路）

這道「三吱」的主菜是剛出生沒多久、身上透著粉紅色的「老鼠寶寶」，端上桌時還活著，吃時就拿筷子夾起，直接生吞下肚，網友看見一名大媽將鼠寶寶塞進嘴裡，直呼好噁心。

點這道菜的人，夾起老鼠寶寶會發出第一聲「吱」，沾醬料受到刺激發出第二聲「吱」，送進嘴巴會發出最後一次「吱」， 因而讓這道菜得名「三吱」。但因這道菜相當殘忍，後來已被大陸列為「十大禁菜」。

(中時電子報)