中火遭台中市政府開罰6000萬元，開嗆市府節電不力，近三年台中市用電量冠全台，引起議員討論。台中市議員楊典忠表示，台中市發展低碳城市自治條例實施5年，不僅再生能源治理評比六都墊底，審計報告也提出各縣市住商用電台中市用電不減反增，107年比106年增加1.67％，六都節電排第5。

楊典忠指出，全球暖化問題甚囂塵上，台中市要推動好空氣的過程中，也要推動綠能節電，不要再拿「人口數急遽成長，現已成為台灣第二大城，工商業蓬勃發展」當藉口。

楊典忠說，台中市在胡市長時期市議會就通過「台中市發展低碳城市自治條例」，比中央提早一年實施，這是5年前通過的自治條例，結果台中市實施至今，不僅被污染大戶台中火力發電廠說用電不節約，而且審計報告提出各縣市住商用電，台中市用電不減反增，107年比106年增加1.67％，六都節電排第5。

楊典忠指出，而且台中市在能源轉型推動聯盟做的縣市能源政策評比，與綠色和平組織做的再生能源治理評比，都被評為六都最後一名，楊典忠說，不論中央或民間環保團體都認為台中市政府在節電與再生能源上，政策執行上落後於其他縣市。

對於台中市低碳自治條例分三階段公告實施，三年內裝置完成百分之十再生能源發電系統，經發局竟然把實施5年的自治條例執行不力當做創新措施，難道換了市長，換了新局長，5年前的法條也有全新感受嗎？楊典忠說，他要求市府提出拿出具體作為，加強節電力道，而非一邊喊中電不北送，卻又放任用電大戶用電成長，台中市政府若不積極要求節電和增設綠能，否則未來台中各項產業用電要從哪兒來？

副市長令狐榮達表示，台中市在全台灣再生能源發電量是排名第一，海岸線的風力發電都已經飽和，未來離岸風電與太陽能發電還有很大空間，而，用電成長率較過去增加，主因為台中人口急遽增加，相較其它縣市，工商業發展更快速，這也是台中經濟成長的證據，對於節能減碳，市府已訂定台中市低碳自治條例，藉由輔導政策與獎勵措施，鼓勵民間發展再生能源，將兼顧環境與經濟發展。

(中時 )