前新北市長朱立倫（右）7日陪立委蔣萬安（中）掃街做公益，和民眾熱情擁抱。（張穎齊攝）

北市第三選區（中山北松山）立委戰況激烈，形成國民黨立委蔣萬安、民進黨吳怡農、民眾黨何景榮、新黨林明正「四腳督」對決，針對何景榮下戰帖邀辯論，蔣萬安則避答，僅說「選民才是最大主角，我的最大咖事地方民眾」。

前新北市長朱立倫7日上午陪同蔣萬安掃草埔市場，與此同時，何景榮則到新黨中央黨部和林明正辯論，並向蔣萬安、吳怡農也叫陣。蔣萬安表示，選戰剩60天左右，接下來還是跟選民互動、勤走基層，選民才是最大主角，他的最大咖是地方民眾，會持續聽民眾聲音，讓他可以在國會，幫大家發生解決問題，這才是接下來最迫切問題。

針對吳怡農來勢洶洶，蔣萬安說，他對每次選舉都不敢大意，從沒絲毫鬆懈，會全力以赴、積極備戰，一雙手一雙手地握，堅持正面選舉，每個對手有相關策略規畫，但選民只看國會問政表現和選民服務。

朱立倫說，蔣萬安是他學弟，他最支持，蔣也是國民黨最有希望未來的新生代，今天做公益是為了支持流浪動物，希望認養代替購買，有一天可以沒有流浪動物，這次到草埔市場要跟鄉親拜託，支最優秀的在地小孩蔣萬安。蔣萬安則說，謝謝朱市長來做公益，朱以前當主席都很照顧他，希望黨內先進能在他競總成立繼續加持。

聯訪結束後，也有婦人對朱立倫驚喊「副總統加油！」但朱沒有意會到，繼續掃街拜票握手。

(中時 )