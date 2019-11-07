行政院會7日通過毒品危害防制條例戒毒方面的部分條文修正草案，台北地檢署檢察官林達對於目前立法院修法中有關緝毒斬金脈部分，特別提出呼籲趕緊通過，否則這些販毒、走私者，還是很有錢可以繼續販毒走私。

行政院會通過的毒品危害防制條例修正草案，建立為戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當處遇前之專業評估機制，及扣案毒品的銷毀、發放衛生福利部或其他政府機關領用部分檢體製成標準品使用等，但是緝毒斬毒販金脈等條文，仍卡在立法院。

林達表示，毒品危害防制條例擴大沒收的草案真的很重要，要趕快通過才能夠有效打擊毒品，否則新興毒品不斷衍生，等於變相實質開放，尤其毒販金脈無法斬斷，戒毒法令過於僵化，都已經跟不上時代，如果不能夠斬斷毒販的金脈，實際抓到的很多都只是「下家」，毒梟還是很有錢可以繼續販毒走私。

林達憂心指出，立法院這個會期結束就一切歸零，明年要重啟立法程序就要全部重來，等於是無限期延宕下去，但是，從法令上予以更新，符合新時代的需求，才能有效反毒，籲請立法院盡速通過修法。

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(中時 )