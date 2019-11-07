全球知名社群網站臉書5日表示，為防範假訊息與國家資助操作干預明年台灣總統大選，將制定相關規範。臉書表示，今年初已在台展開選舉觀察工作，預計11月中旬強制執行廣告揭露「出資者」等訊息，確保只有「台灣人申請的帳號和新台幣」可刊登政治相關廣告。

據《南華早報》與《中央社》報導，台灣行政院資通安全處報告指出，台灣公部門每月遭受境外網攻次數平均達3000萬，其中大多數是來自大陸，懷疑藉此影響明年總統大選。而臉書與推特兩大全球社群網站8月曾宣佈對疑似受到大陸政府支持，並針對香港反《逃犯條例》示威活動散布不實訊息的虛假帳號處以停權並刪除帳號

報導指出，臉書位於加州矽谷總部的主管在台北辦公室的視訊會議上表示，自11月大選正式開跑後，臉書將投入35000人的全球團隊致力於事實查證、廣告投放與資訊安全。

臉書公共政策主管哈貝斯（Katie Harbath）指出，臉書將投入40個團隊聚焦各地選舉，並追蹤假帳號藉由臉書平台散播假訊息、外國勢力介入大選，以及刻意攻擊特定人士的指令。哈貝斯表示，今年初已在台展開選舉觀察工作，評估風險並與台灣專家交換意見，以尋求有效打擊假訊息的機制。

哈貝斯也表示，台灣臉書將與事實查核中心合作，並使用機器學習功能，偵測假資訊，降低散布機會。臉書的網絡安全政策主管格雷徹（Nathaniel Gleicher）表示，將在11月推出「由國家控制的媒體標籤」，年底前會更顯著標示「不實資訊標籤」。

臉書主管表示，為對抗不實資訊，臉書已透過「移除」、「降低」和「告知」等3方策略因應，若違反社群守則就會「移除」；在「降低」上，臉書則和第三方事實查核單位合作，而「告知」策略上，臉書一旦合作的第三方事實查核單位發現並證實內容虛假，若有人要分享訊息，臉書就會跳出警示告知，避免不實資訊進一步擴散。

臉書主管也強調，為維護台灣選舉公正性，臉書積極增加「廣告透明度」，其中關於社會議題、選舉或政治相關廣告的「臉書廣告檔案庫報告」已在6月上線，11月中旬將會強制執行除了要求管理者與出資者身分認定外，用戶均可清楚看見出資者、申請人帳號、刊登時間等資訊。

臉書主管強調，「這功能是為確保只有台灣人申請的帳號和新台幣，才可以刊登政治相關廣告」。相關規定顯示，所有鎖定台灣的廣告主都必須先完成廣告授權程序，才能刊登社會議題、選舉或政治相關廣告，廣告主必須在台灣完成包括提供由台灣核發且仍在效期內的最新證件等授權程序，並在廣告附上「出資者」免責聲明。

(中時電子報)