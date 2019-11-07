文化部將迎來新的組織改造。文化部長鄭麗君今（7）日於立法院審查109年度文化部及所屬單位預算案時表示，目前《文化部相關組織法修正草案》經過三年的檢討，已函報行政院。未來如文資司與文資局、影視司與影視局等業務相關的組織將做調整、整併或升格，例如文資局將升格成「文資署」，也將新成立「博物館司」。

鄭麗君表示，組織調整將會依據《文化資本法》和《文化政策白皮書》的方向做調整和規劃，「例如過去比較沒有著重到的博物館司，因為各國博物館政策都是很重要的文化政策。我們有博物館法，那接下來就會希望有博物館司。」

目前文化部有7司2局，有些部分業務相關，例如影視司主導政策，影視局則是負責產業對接；文化資源司負責藝文設施等，文化資產局則是處理有形與無形文化資產，未來都將有新的調整。鄭麗君表示，「文資局要升格成文資署，讓政策跟推動可以合一。」

鄭麗君表示，「因應未來文化產業的跨域性質，希望能進一步整合。在人文的部分，像是社造、多元文化等，會做局部調整。例如文化產業會做跨域整合，署內也有分個別不同產業的單位，也有跨域合作的單位。」

鄭麗君表示，雖然單位的總數沒有增加，都是在既有的數量底下來進行調整跟整合，目前更細部的內容，還是要尊重行政院的審查，若有共識，就會及早對外說明。

(中時 )