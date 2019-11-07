柯南變聲器發威，8、9年級生詐得2千萬。(蔡依珍攝)

教戰守則無紙化。(調查站提供／蔡依珍桃園傳真)

手機四處扔。(調查站提供／蔡依珍桃園傳真)

手機四處扔。(調查站提供／蔡依珍桃園傳真)

手機四處扔。(調查站提供／蔡依珍桃園傳真)

清一色8、9年級男嫌。(調查站提供／蔡依珍桃園傳真)

假冒公安。(調查站提供／蔡依珍桃園傳真)

25歲的黃姓和陳姓詐騙首腦，取材名偵探柯南祕密武器「領結變聲器」，一人分飾快遞、公安、檢察官等多重腳色，詐騙在東南亞的陸商，成功得手逾2千萬，19嫌清一色8、9年級男生，都能巧妙變換女性客服員，且主打「無紙化」，教戰守則和帳冊全在近50隻iPhone裡，全被依詐欺、組織犯罪送辦。

檢調調查，25歲的黃姓金主找來同年齡的陳姓舊識，在楊梅山區租下一棟6層樓透天別墅當詐騙機房，找來8、9年級生假冒DHL國際快遞公司客服人員、大陸公安及檢察官等不同身分，向在東南亞地區經商的大陸籍商人詐騙，佯稱個資外洩遭人冒用寄送違禁品，指示陸商臨櫃或操作提款機轉帳到人頭帳戶。

中部地區機動工作站和桃園市調處報請桃檢檢察官洪榮甫指揮偵辦，上周持搜索票上門，一舉逮捕黃男等19名犯嫌，檢警驚見年輕人全採「無紙化」，教戰守則、成員分工及內部帳目等資訊全都藏在手機裡，每人平均都有2至3隻手機，見調查員上門狂丟手機，檢調在垃圾桶、陽台、雨遮等處尋獲近50隻手機，全查扣帶回破譯、還原。

8、9年級生詐騙集團得手2千萬，調攻堅畫面曝光。

檢調搜索還發現「變聲器」，清一色8、9年級男嫌，運用變聲器模擬女性客服人員，直接1人分飾多角「一條龍」詐騙陸商，更要訴求逼真，大陸十一長假時詐騙集團也跟著公安放假，機房內則供奉虎爺及金蟾蜍，每天以五花肉、清水祭拜，以求財源廣進，8月至今至少得手2千多萬元，檢方複訊後依詐欺及違反組織犯罪條例等罪嫌將黃姓和陳姓主嫌聲請羈押獲准，另有3名詐欺和毒品通緝犯則解送歸案，檢調將持續向上追查。

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(中時 )