靠著電子商務已經連續4年銷售額破千萬。（楊漢聲攝）

農委會水土保持局台東分局連續4年輔導農民利用電子商務銷售成績超過千萬元，以實際銷售帶動台東農村產業發展。水土保持局台東分局分局長王志輝說，實踐地方創生，要先整合地方「地、產、人」的資源。台東農產品透過電子商務專案行銷，連續4年超過千萬銷售額，為地方產業行銷推廣帶來實質效益。

水土保持局台東分局7日邀請到5位農友來進行分享，從返鄉草創或接手初期的艱辛，在透過水保局的電子商務通路輔導，逐步邁入軌道的感人過程。

台東獨有的釋迦，太麻里青農李俊儀做出差異化，今年已獲得有機認證，並積極布局電子商務通路。他認為理念相合的平台有利於品牌推廣，因此逐步收斂通路策略，達到通路優化的目標。從事養蜂第三代的童富榮從一步一腳印全台跑透透，參加各地實體活動推廣自家蜂蜜。四年前參加水保局專案接觸電子商務通路，每年交給單一平台的量達3,000罐之多，有固定的銷售管道，他更能專心照顧蜜蜂，生產出優質蜂蜜。

年僅25歲就拿下台東縣製茶技術競賽冠軍，林廷瑀的父親林潮意是神農獎得主。身為鹿野的茶業新生代，創立「女兒不懂茶」品牌，先在網路上運用美術設計專長，畫出1幅幅茶葉故事，以簡單的圖文，將茶葉知識傳達給網路新生代。在池上耕耘已久的「3代3花」農場，也由就讀大學的孫女協助創設臉書粉絲頁，透過網路和消費者互動，推廣這祖孫3代3朵花的池上特色品牌。

王禛壹和魯凱族丈夫三年前返鄉，希望顛覆大家對原住民阿粨的想像，創立「粨發粨粽」品牌及官網，要將阿粨推廣為日常美食。在網路上頗受好評，有客人固定上網訂購。目前也開始拓展更多平台通路，透過冷凍宅配將部落傳統美食送到全台灣，讓大家用吃認識原住民的文化與智慧。

水土保持局台東分局分局長王志輝說，台東各地區都有代表性的特色農產，要善用在地的文化特點，用創新、創意的思維去創業。電子商務創新通路把台東農產帶到全台灣，藉由成功農民案例，鼓勵大家共同創造成功的產業，進而創造工作機會、吸引人口回流、為地方創造生機，這正是地方創生的目標。

(中時 )