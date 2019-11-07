法務部政次蔡碧仲昨赴基隆地檢署參加查賄大會師活動，蔡碧仲致詞竟稱，「不能讓靠狗屁倒灶、蒙騙的人選上國家元首」，國民黨立委陳玉珍今上午於立法院司法及法制委員會質疑蔡壁仲違反行政中立。對此，總統府祕書長陳菊赴該委員會備詢時表示，委員這樣解讀可以了解，所有公務人員應保持文官中立。至於未來若擔任蔡總統競選總部幹部，是否會請假，陳菊說，目前為止她沒有擔任，沒有請假問題，政務人員要輔選必須下班時間，不然就要請假。

國民黨立委孔文吉指出，公務人員一定要行政中立，蔡碧仲帶一些調查單位首長、副首長，蔡在反賄選活動有這樣的發言很失職。陳玉珍認為，蔡碧仲這樣的講法，根本是政策指導方向，恐有「辦藍不辦綠」的嫌疑，難道沒有違反行政中立嗎？

陳菊表示，對於蔡碧仲發言不清楚前文，但委員這樣解讀可以理解，所有公務人員都會要求行政中立。

此外，民進黨政務官近期頻頻陪蔡英文總統下鄉，並釋放選前利多政策，藍委孔文吉點名陳菊也曾陪總統下鄉，如何拿捏行政中立。陳菊說，總統沒有中立的部分，必須傾聽人民的聲音，總統跟不同階層的人對話，沒有行政中立問題，如果總統參加參選人活動，若是上班時間陪同總統出席這樣的行程，她一定會請假。

孔文吉追問，台灣車輛台灣車輛公司董事長、前立委蔡煌瑯，公開擔任蔡英文競選辦公室海外後援會執行長，自來水公司董事長魏明谷身兼蔡英文彰化競選總部主委，這兩家公司都屬於經濟部轄下，有無違反行政中立的疑慮。

陳菊說，他們屬於政務性質，不可以動用行政資源，如果沒有動用行政資源幫助特定政黨，並依規定在下班或用請假方式助選，沒有違反行政中立。

(中時 )