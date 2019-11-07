2歲的浩浩兩三天前開始出現咳嗽與流鼻水等感冒症狀，家人發現早上聲音變得沙啞，傍晚開始呼吸淺快且看起來很不舒服，吸氣時有怪聲，因此就醫；經X光檢查發現聲門下氣道狹窄，診斷為病毒性哮吼。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，病毒性哮吼為病毒感染後喉部與聲門下氣道黏膜發炎腫脹，造成呼吸道顯著的狹窄，讓聲音出現沙啞、吸氣時喘鳴、咳嗽如狗吠，甚至是呼吸急促與呼吸困難的症狀。

季節交替的秋天、初冬及早春正是好發期，其與副流行性感冒病毒肆虐的時間相符，常見於六個月至三歲的兒童，亦可見於學齡前兒童或三個月大之嬰兒，而男童罹病的比例略高於女童；一般可透過聽診、詢問病史、X光檢查辨別。

有些家長在聽到夜間咳嗽時會想到是不是氣喘發作，戴季珊說明，兩者常在夜間發作，但是完全不同的病症，哮吼是上呼吸道疾病，因喉部與氣道組織腫脹，吸氣比吐氣困難，咳嗽如狗吠；氣喘是下呼吸道疾病，支氣管因發炎收縮，吐氣比吸氣困難，呼吸音如同吹哨子。

最後，戴季珊提醒，哮吼如同一般感冒也具有傳染性，因此當家中有人罹病時應特別加強清潔衛生；哮吼在初期症狀與感冒類似，但會出現深沉如狗叫的咳嗽聲，且經常在夜間惡化，嚴重時可能導致上呼吸道阻塞、呼吸窘迫、呼吸困難甚至危及性命。

因此當確診是哮吼後，平靜呼吸時有喘鳴聲、呼吸困難、臉色蒼白或發紺、流口水或吞嚥困難、虛弱、症狀惡化或進展快速、病程超過七天以及使用呼吸輔助肌肉(胸骨上區域凹陷或肋緣下凹陷)等情況，須盡速就醫。

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(中時電子報)