國民黨立法院黨團總召曾銘宗今日中午邀請多位國民黨籍立委餐敘，國民黨主席吳敦義和一直揚言要參選總統的前立法院長王金平都出席，王金平會前受訪被問到是否將挺國民黨總統參選人韓國瑜時依然不肯給予承諾。而吳敦義被追問將自己排入國民黨不分區立委名單的問題時不發一語，快速進入會場。

王金平被問到是否願意顧全大局幫韓國瑜輔選時表示，為台灣整個大局就是幫他做好市長。而如果餐敘上吳敦義請包括王金平在內的眾藍委幫韓國瑜輔選？王金平回稱他不清楚吳敦義要聊甚麼，今日餐敘是曾銘宗邀他出席的，不是吳敦義邀約。

另外針對早先親民黨主席宋楚瑜曾表示寧可把直接提名總統候選人的門票撕了也不會給王金平使用，事後解釋是因為不想害王金平被國民黨開除黨籍，對此王金平回稱親民黨的言論如何他不知道，不便多做評論。至於他自己的下一步，王金平表示有思考，就是順著自然走，該怎麼樣就怎麼樣。

(中時 )