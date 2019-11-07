市警5分局在世界12強賽事期間，加派大批警力維持場內外秩序，並協助場邊交通疏導，在運動賽會中設置警察服務站，為民服務。（台中市警5分局提供／張妍溱台中傳真）

「世界12強棒球錦標賽」台灣擊敗委內瑞拉、日本擊敗波多黎各，台灣和日本將晉級複賽；台日2強7日於台中洲際棒球場開戰，各界熱血應援團場外助攻，精彩可期；外傳日本「棒球流氓」加藤慎一，將組應援團到場，警方表示，無此情資，但因賽事人潮眾多，仍加派警力戒備維持秩序。

中華及日本隊晉級，將攜手參加日本東京舉行的12強複賽，但台日在台中洲際棒球場開打，2萬多張門票售罄，台灣球迷盼，地主隊要全力搶勝，為中華隊加油；將近中午有球迷提早到場並表示，台、日本2隊取得複賽資格，認為「棒球流氓」沒來亂的理由，賽事應不會被干擾，掃了觀球興致。

根據一名警官指出，2007年亞洲盃棒球錦標賽在台中洲際棒球場開打，當時加藤與日本黑幫組「應援團」來台觀戰，唯恐加藤鬧事，日本警方掌握其行蹤，通報台灣警方展開監控，當時洲際棒球場外，派遣大批警力到場支援，在台灣警方勸離下，加藤最後搭機離境。

市警5分局長偵查隊副隊長林宏霖指出，警方清查並與主辦單位聯繫，並無此消息跟情資，今晚賽事球迷眾多，警方針對場內、外及交通都加派人力執勤，維護比賽順利進行，另加派便衣警察進入場內維護秩序，場外若有民眾舉報販售黃牛票等違法情事，警方主動介入調查

，及協助疏導場外交通。

(中時 )