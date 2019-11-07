台北市八德路三段光華商圈附近，今天上午10時許一輛汽車忽然撞入騎樓，3人遭撞傷，其中70歲女子頭部外傷，送醫前意識不清，車禍原因正由警方調查中。

上午10時許台北市消防局據報，八德路三段附近有車禍案，派員到場發現，有一輛汽車卡在騎樓，現場有3人受傷，其中約70歲女子傷勢較重，隨即把傷者送往國泰醫院，另2名分別為年約30歲女子及60歲男子傷者也送往醫院醫治。

初步了解，肇事汽車駕駛為一名長者，駕駛開車行經八德路三段時，疑似誤踩油門，以致汽車衝入騎樓內。

(中時電子報)