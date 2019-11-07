台北光華商圈 汽車衝入騎樓3傷 13:022019/11/07 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名駕駛開車行經八德路三段時，疑似誤踩油門，汽車衝入騎樓內。（讀者提供/吳家詮提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市八德路三段光華商圈附近，今天上午10時許一輛汽車忽然撞入騎樓，3人遭撞傷，其中70歲女子頭部外傷，送醫前意識不清，車禍原因正由警方調查中。 上午10時許台北市消防局據報，八德路三段附近有車禍案，派員到場發現，有一輛汽車卡在騎樓，現場有3人受傷，其中約70歲女子傷勢較重，隨即把傷者送往國泰醫院，另2名分別為年約30歲女子及60歲男子傷者也送往醫院醫治。 初步了解，肇事汽車駕駛為一名長者，駕駛開車行經八德路三段時，疑似誤踩油門，以致汽車衝入騎樓內。 (中時電子報) #光華 #汽車 #騎樓 #八德路 也許您會感興趣 推薦閱讀 分散生產線 汽車電子避戰有方 04:092019/11/03 焦點新聞 揪感心！汽車拋錨求助無門 工業警協助「接電」 15:382019/11/03 社會 「瓩設計獎」萬聖節出勤光華高中 09:472019/11/05 新創意 現代汽車推年終優惠購車方案，最高優惠達10萬元 11:232019/11/05 財經 中華車綠捷無軌導引式移動機器人獲台灣精品獎 12:592019/11/05 財經 褒忠亭董事會改選 林光華當選董事長 18:362019/11/05 生活 獲利急凍 陸車企拚Q4回暖 04:102019/11/06 全球財經 數字科技8891汽車網月均瀏覽量破億 會員數狂飆 11:062019/11/06 財經 《產業》台灣精品前進美國汽車售後服務零件展，車用電子聚焦 09:262019/11/07 財經 疑油門當煞車 6旬男駕車釀3傷 12:512019/11/07 社會 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 太陽花國賠徐國勇轉向 宅神心疼：轉彎哥快變風車了 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 - 社會 波音787「夢幻客機」藏殺機？ 前員工踢爆超駭人內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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