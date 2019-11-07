台中市政府交通局長葉昭甫（左）等人體驗低底盤電動公車的舒適性。（林欣儀攝）

台中市長期缺乏環狀公車路網，住在太平、霧峰區的民眾往來得轉乘，相當不便，地方積極爭取、交通局與業者協商，決定新增243路電動公車，將從北屯東山高中發車，沿太平、大里行駛到霧峰區亞洲大學，中間經多所學校及醫院，大幅縮短南台中運輸落差。

在明台高中鼓隊及舞獅隊熱鬧演出中，交通局長葉昭甫、亞大醫院行政副院長徐弘正及明台高中校長林垂益一起為243路電動公車揭牌啟用。葉昭甫說，台中市公車路網過去多為輻射狀、少有環狀，但包括北屯、太平及大里、霧峰等居民多沿著環狀路網居住，透過新增公車路線串接這些地區，讓民眾往來更方便。

徐弘正、林垂益不約而同表示，許多病患或學生居住在大里、太平地區，他們要到醫院就診、學校上課，常常必須轉車，現在有了243路公車，就醫、就學便利許多，甚至能吸引民眾參訪霧峰區的古蹟、景點。

243路公車即日起、每天清晨5點半至晚間10點行駛，發車站從北屯區東山高中、沿途經過太平區太平國小、大里成功國中及亞大醫院、最後抵達亞洲大學，尖峰時間每15至20分發車一班。業者強調，243路使用與歐洲同步的低底盤電動公車，病患、民眾搭乘更便利、安全。

(中時 )