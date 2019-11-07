網友留言。（摘自批踢踢網頁）

2020大選最新民調出爐，結果顯示，總統蔡英文以37.8％的支持度，領先國民黨總統候選人韓國瑜的25.9％，兩人差距達11.9百分點；不過，雖然蔡領先韓，但外界認為韓粉投票意願高，因此最後投票結果應不會如民調差距的這麼懸殊。但是這份民調，卻顯示一個弔詭的結果，便是「韓粉」的投票意願竟沒有「英粉」來得高，讓網友直呼不敢置信！

據旺旺中時媒體集團今公布的最新民調顯示，在韓國瑜、蔡英文一對一的狀態下，蔡的支持度是37.8％，韓為25.9％，蔡領先韓11.9百分點；親民黨主席宋楚瑜若參選，蔡支持度36.5％、韓26.4％、宋7.9％，蔡領先韓的幅度縮至10.1百分點。顯示宋參選，影響的是蔡英文的選情。

民調又顯示，韓粉的投票意願沒有想像中高，民進黨支持者投票意願也沒想像中低。以蔡、韓、宋對戰組合來看，蔡英文支持者有高達78.4％說一定會去、可能會去投票，韓國瑜則只有60.1％支持者說一定會、可能會去投票。

對於韓粉投票意願的低迷，批踢踢網友難以置信，網友Lime5566於批踢踢發文表示，最新旺旺中時民調表示，蔡英文支持者有78.4%一定會/可能會去投票，韓國瑜支持者只有60.1%一定會/可能會去投票，說好的鋼鐵韓粉呢？都跑去哪了？怎麼投票意願比英粉韓黑還低？

底下網友紛紛表示，「應該說鋼鐵韓粉事實上不到20%，很多其實是深藍的，藍營推誰都會挺的」、「在操作催票阿」、「兩邊互相催票啦」、「現在是投英=確保韓爛貨不當選，黨票可另議，這才是現實」！

(中時電子報)