國安局上午進行「安維7號專精演練」最引人注目的是，同時在號稱亞洲最大室內靶場的特勤中心地下靶場，以實彈射擊方式，示範各種隨扈在候選人掃街時，行進間保護候選人的隊型，狀況逼真宛如街頭槍戰，由於在密閉空間內，全部使用實彈，也凸顯特勤人員平時訓練時，以擬真方式，拿生命在訓練的危險狀況。

為了讓特勤人員習慣造勢現場場模，特勤中還在靶場內，播放超過120分貝以上的喇叭及噪音，以及夾雜造勢場合內各種音響與雜音，讓特勤人員熟悉在受到干擾的狀況下，隨時注意維險對象出沒。

國安局特勤中心安維7號射擊演練，狀況相當逼真危險。(國安局提供/戴志揚台北傳真)

從畫面中可看出，當狀況出現時，由訓練官操作的電腦模擬人形靶，會從候選人的三個不同方線出現與移動，當狀況一發生，侍衛區警衛立刻以鑽石隊型圍住候選人圍攏，同時向外出槍警戒，當危險對象出現，馬上各自對人型靶進行實彈射擊，槍槍命中相當精準。

這項特勤演練，透過畫面，可以感受到現場緊張氣氛，甚至以第一視角的方式進行拍攝，特勤人員從發現對象到拔槍射擊僅僅約一秒鐘，大概六秒內就要射完一個彈匣，毫無遲疑的空間。

(中時電子報)