新北市長侯友宜今（7）日上午出席消防局「2020新北消防形象月曆發表會」，結合公益發起捐發票換月曆及認購月曆等活動，現場並拍賣有澳洲消防猛男、12個月份代言人及侯友宜親筆簽名的月曆，最後由品勛科技公司CEO鄭文榮以30萬元得標，侯友宜非常感動，表示這是他當市長第一次拍賣消防月曆，竟就可賣出30萬元高價，這是他想像不到的。

侯友宜受訪時被問到要求事務官行政中立，他表示，他一生大部分在當事務官，對行政中立非常重視，尤其在選舉期間，政務官有政務官的角色，事務官不需要看市長的臉色，好好做事，為市民盡心盡力就好，市長的角色以市政為優先，當然也必須要扮演政黨的角色，所以他特別再三要求，讓同仁很清楚知道，選舉到了，除了不要對立與衝突外，更重要不能違反行政中立，不需要看市長的「目色」。

侯友宜說，他當了一輩子的警察，從最基層當到最高層，恪遵職守警察行政中立，相對的，他也看盡中央、地方許多事務官只要碰到選舉，就無所適從，因為看過這樣辛苦、悲哀的一面，所以有感而發，尤其選戰倒數66天，他一定要再度提醒所有事務官同仁，一定要遵守行政中立，只有保持行政中立，才能把市政做好，才不會製造更多對立與衝突，這才是找回團結的中華民國最主要的根本。

(中時 )