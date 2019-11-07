重慶市科技局高新技術處今天表示，大陸科研人員成功研發設計H210-10MW 海上風電機組，風輪直徑超過200米，填補了大陸超大型海上風力發電機組的空白。

中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司（簡稱「中國海裝」）科研人員設計的海上風電機組單機容量為10兆瓦，葉輪設計直徑210米，是大陸首台葉輪直徑超過200米的風電機組，已獲得中國電力科學研究院頒發的設計認證證書。

中國海裝研究院院長韓花麗說，目前在大陸海上風電機組中，發電量效果最好的是葉輪直徑171米的5MW風電機組，其單機一年可以發出近2000萬度電。而10MW 風電機組一經投入使用，其單機一年的發電量則可達到約4000萬度電，以每戶一年用1000度電來說，可以保障4萬用戶一年的用電量。

目前，海上風電已經可以直接通過輸配電到達電網。韓花麗說，風能作為一種新型能源，分佈廣闊，取之不盡用之不竭，能夠大幅增加新能源電量供應，降低新能源的發電成本，海上風電的發展空間很大。

據介紹，研究人員共耗時兩年設計完成H210-10MW海上風電機組。接下來，該機組將進入生產環節，計畫主要應用在福建和廣東一帶。

(旺報 )