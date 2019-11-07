日前，美國人工智慧國家安全委員會於華盛頓主辦主題為「人工智慧與國家安全的會議」，期間與會美國官員著重討論如何應對來自大陸的挑戰。據「美國之音」報導美國國防部長埃斯珀表示，人工智慧技術的改進使大陸解放軍能力將更強大，因此對人工智慧的掌握程度可能決定未來戰爭的勝負，美國必須要搶先掌握這項技術。

美國現任和前任高級官員們與科技界精英聚集一堂，討論了人工智能科技對未來國家安全的重要意義，彰顯了美方對人工智慧的重視。

美國國防部長埃斯珀表示，對人工智慧的掌握程度可能決定未來戰爭的勝負，人工智慧技術的推進有可能改變未來幾十年戰爭的特徵。哪個國家率先掌握人工智慧，哪個國家就能在未來許多、許多年中掌握戰場上的決定性優勢。我們必須要搶先掌握這項技術」

埃斯珀續指，人工智慧技術的改進使陸人民解放軍，能夠大力將能力更強、成本效益更高的「自動化機動車」部署到許多作戰領域，美國正面對將一支世界上最精銳軍隊過渡到新的人工智慧軍事系統的艱巨任務。另一方面，大陸相信自己能跳過目前的軍事技術，直接跳升至下一代軍事技術。比方說，北京正研發廉價、遠程和自動化無人潛艇，以成本效益高的方式應對美國的海上力量。

美國人工智慧國家安全委員會一位成員在會上展示了大陸為幼兒園學生出版的一本人工智慧科普書，凸顯了北京對人工智慧的重視。與會者還說，大陸政府在研發和使用人工智慧時不會太顧及相關的倫理道德和法律問題，這可能給了它一定的優勢。

面對各種挑戰，前美國國防部副部長沃克表示，即使處於劣勢，不過就像所有與會者所說的那樣，我們絕對有信心，大陸有優勢，但我們認為美國的優勢更強，未來我們將贏得這場競爭；前美國國防部分管政策的副部長弗盧努瓦也說，站在科技和道德高度，美國可以凝聚國際共識，迫使大陸向有關國際準則靠近。

(中時 )