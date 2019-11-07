奇美醫學中心院長邱仲慶強調，加快檢驗流程速度，提高效能能讓病人有更多時間爭取治療先機。(曹婷婷攝)

透過這套設備，檢驗從傳統手工進階到高準確性、高效能標準自動化作業之外，更朝檢驗流程智能化跨出了一大步。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心從2013年率全台之先引進質譜儀(MALDI-TOF)細菌鑑定，今年5月更引進「微生物檢驗自動化設備以及影像掃描系統」，微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統搭配雲端資料庫管理系統，更是亞洲第一台，11月正式上線，除了讓檢驗從傳統手工進階到高準確性、高效能標準自動化作業，檢驗流程縮短1至2天，朝檢驗智能化跨出一大步。

感染症是病人住院常見原因之一，根據衛生福利部資料顯示，國人去年敗血症死亡率排名第12名，肺炎高居第3名，都是因細菌感染且不能及時治療導致死亡，過去致病菌檢驗相當費時，醫師必須根據病況及其專業，給予病人經驗性抗生素治療，猶如一場「敵暗我明」的苦戰，致病菌種檢驗分秒必爭，「快還要更快」成為醫療團隊臨床病理科永不停止的挑戰。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，「微生物檢驗自動化設備以及影像掃描系統」上線後，可減少很多人工作業，特別是磁珠系統，是全亞洲第一套，正確檢驗細菌準確率提高40％。

他說，奇美6年前率先引進質譜儀，讓細菌鑑定提早1、2天，如今有細菌檢驗自動化配合質譜儀，檢驗可再提早1到2天，讓臨床醫師可以及早投以正確抗生素，提高效能讓病人有更多時間爭取治療。

奇美醫學中心病理中心臨床病理技術主任詹坤振表示，過去感染症病人細菌培養的檢體送至臨床病理科後，會由人工進行分離接種、送入溫箱培養、反覆觀察、挑選菌落、鑑定等工作。這一連串流程相當耗費人力，所有檢驗紀錄也無法永久留存，此外，人工分離接種要得到高品質單株菌落，人員要經過長時間訓練。

他表示，「微生物檢驗自動化設備以及影像掃描系統」上線後，其中標本前處理系統，利用磁珠將檢體以標準一貫動作，分離接種在培養皿，可獲得比人工分離接種更多的單株菌落，同時減少再次分離接種的需要，消除人為操作及人為因素的干擾，效能及準確度都能提升，得到檢驗結果所需的時間也能縮短。

相較於傳統的檢驗方式，原本投注在高重複性工作的人力，可以有更好的利用，而設備中類似立體停車場的培養皿儲存溫箱與影像掃描系統，讓菌落的生長可透過影像觀察，減去不必要的培養皿抽檢時間，還能提供更及時、雲端的監控及操作，影像系統可追溯使用和教學，且檢驗作業一致性及標準化，提升檢驗品質。

「微生物檢驗自動化設備以及影像掃描系統」上線後，透過定時自動多層掃描完整擷取影像，培養過程將被完整記錄下來，與檢驗結果等紀錄將可完整保留累積下來，搭配人工智能演算，成為檢驗智能化的基礎。

(中時 )