有一名女網友在「爆料公社」貼文，開門見山就表示「沒有想討拍」只是覺得自己養車也不容易，而自己的車子停好好的卻遭到擦撞，對方還一臉不負責的樣子讓她非常不爽，並表示雖然車子受損的程度很輕微，但主要是感覺問題。接著貼上了一張車損照片和一支監視器影片。卻不想當社友們看到影片後，直接傻眼並將矛頭轉向女車主，還有人直接問「駕照雞腿換的？」

(圖/取自爆料公社)

讓網友傻眼的正是女車主貼上的監視器畫面，畫面中清楚拍到她的愛車竟然一半在停車格中一半則在線外，令網友紛紛開酸「車子停好好的？確定？」、「車格是殘障機車格嗎？」、「羨慕有專屬停車格」、「這哪台車啊？這麼長 車格居然只能停一半，還是前面有東西擋住？跑掉那個就報警抓囉」、「自己車子不停好 還po文出來討拍阿」、「傑出的露半截」

網友截圖進行比對(圖/取自爆料公社)

不過仍有眼尖的網友表示停車格看起來似乎很小，另外有一位認真的網友直接將影片截圖，畫面中停在女車主旁的肇事車輛也是後車輪超出白線許多，看起來似乎真的是因車格太小所造成。

(中時電子報)