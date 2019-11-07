台中北區肉品市場設立超過40年，設備老舊，加上周圍人口密度過高，影響環境品質，台中市政府正進行遷場規畫；7日引起市議員陳政顯、賴佳微的關心，要求市法加快腳步。經發局表示，目前肉品公司重新評估適當地點中；未來遷場地點市府會積極主動與當地居民溝通。

台中市議會7日進行財政經濟業務質詢，市議員賴佳微、蔡耀頡、陳政顯等人均關心北區肉品市場遷址進度。陳政顯指出，市府規畫北區肉品市場遷建，預計109年6月前完成遷建，但目前還在原地踏步中，說什麼都是假的？只有真正動工、遷移才是真的。

經發局表示，目前肉品公司已就適宜遷場地點並進行可行性分析評估，包括軍方閒置土地、閒置公有地、本市規畫中之產業園區、台糖閒置土地等；市府將審視鄰地土地使用現況、交通可及性以及與現有肉品市場區域之關聯性等，儘快完成選址作業。

針對北區肉品市場現址狀況，經發局說，在遷場前持續改善鄰近區域生活品質，肉品公司將先期改善場區內下水道系統，利用雨汙水分流規畫，將汙水集流至汙水處理場；同時目前已完成豬隻運載車卸載區改善增設3條格柵污水溝，汙水處理場槽體加掛黑網阻隔異味及汙水場曝氣池改善工程。

經發局強調，為有效杜絕場區氣味，業於豬隻運載車卸載區及汙水處理場增設除臭噴霧頭，並加強使用酵素分解異味，有效杜絕場區氣味逸散，降低對周遭居民的影響。肉品公司每年亦編列敦親睦鄰相關經費用，針對公司所在地及周邊鄰里，與運輸車輛經過之道路所屬里別，提供補助經費及參與相關在地社團活動。

(中時 )