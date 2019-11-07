台灣醫療發達、便利又價格合宜，民眾不僅大病可得妥善醫治，慢性疾病或生活困擾，也可接受醫療單位的全面照顧，然不少人方便地使用藥物的同時，忽略了其所帶來的副作用，可能反過來對生活造成重大的問題，醫師陳木榮回憶當年在精神科實習時，聽聞某款安眠藥深獲病患愛用，結果身旁學姊分享親身服用經驗，竟遭遇人生最驚駭的故事，讓她痛喊：「我恨死這個藥了」。

陳木榮醫師上《醫師好辣》節目，分享同為醫師的學姊服用安眠藥的詭異經歷，學姊因為失眠，但又得每天面對高強度的工作，因此服用了這款很多病患愛用的安眠藥，藥物在第一個月發揮很好的效果，隔天醒來也沒有藥效殘留的感覺，然學姊吃到第二個月、第三個月，恐怖的事情逐漸開始了。

學姊發現睡前已關上的燈、電腦，隔天竟然是開著的，而電腦上有著跟別人的聊天紀錄；下樓時警衛提醒她半夜騎摩托車出去「鐵捲門升上去要記得降下來」，但學姊完全沒印象，最恐怖的是，她發現有不知名的通話紀錄，甚至收到陌生人傳來的簡訊，寫著「昨天晚上很舒服」、「有空再約！」，這讓學姊完全嚇壞崩潰，不敢也不願再追查對方是誰，也果斷不再服用這種藥物，陳木榮醫師提醒，有服用此類藥物的病患，用藥後身旁一定要有人陪伴，以免發生危險。

(中時電子報)