每年都造成一卷難求的新北市猛男消防月曆，2020版除台灣帥哥外，還邀請澳洲消防員共同拍攝，以團隊協力進行合作，呈現消防救災無國界的意象。今天上午於新北市政府消防局正式發表，市長侯市長友宜說，消防形象月曆只為公益行銷，推出公益三箭的慈善愛心活動。
消防局指出，為推廣公益三箭，第一箭為「結合市府愛心大平台」，推廣民眾踴躍加入新北市愛心大平台，邀你一起成為圓夢英雄；第二箭為「協助公益慈善團體」，藉由捐發票換月曆及認購消防月曆等活動，幫助民間慈善公益團體及弱勢家庭；第三箭為「公益跨國」，無償授權月曆跨國於海外販售，把愛心拓展到澳洲，宣達愛心無國界。
為此消防局以月曆做行銷加碼，民眾只要參加下列活動，就可獲得熱可炙手的2020消防形象月曆：
一、於11月7日至11月30日加入新北市政府愛心大平台成為會員並與臉書按讚留言分享，即有機會可獲得消防形象月曆(限量150本)。
二、11月7日當日於發表會現場，以108年9~11月50張發票換取1本消防形象月曆(限量200本)。
三、郵寄或親送108年9~11月50張發票至消防局，每滿50張發票參加捐發票抽獎活動1次，得累計滿100張抽獎2次，以次類推。
四、於11月7日至11月30日至創世基金會網站購買月曆(限量350本)，以上活動請追蹤「新北發爾麵」臉書粉絲團，以了解參與細節。
本屆消防形象月曆發行適逢2020東京奧運盛事，故以運動競技為主題，海選12名消防人員擔任形象大使，其中瑞芳分隊隊員張言豪休假於運動中心健身時，遇民眾OHCA主動實施CPR救活民眾，另新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，平時協助山難搜救，也是登上世界第1高峰「聖母峰」，成為第1位攻頂成功的台灣女性。拍攝成員加入6位澳洲猛男消防員，以團隊競技風格，呈現多種的消防工作樣貌，如時間競賽、山域救援、強化體能等，充分展現消防工作爭分奪秒、同心協力的正面形象。
(中時電子報)
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