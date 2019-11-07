台灣第一位登上聖母峰的新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，平時參與協助山難搜救，這次也紀錄在形象月曆。（新北消防局提供/吳家詮傳真）

每年都造成一卷難求的新北市猛男消防月曆，2020版除台灣帥哥外，還邀請澳洲消防員共同拍攝，以團隊協力進行合作，呈現消防救災無國界的意象。今天上午於新北市政府消防局正式發表，市長侯市長友宜說，消防形象月曆只為公益行銷，推出公益三箭的慈善愛心活動。

消防局指出，為推廣公益三箭，第一箭為「結合市府愛心大平台」，推廣民眾踴躍加入新北市愛心大平台，邀你一起成為圓夢英雄；第二箭為「協助公益慈善團體」，藉由捐發票換月曆及認購消防月曆等活動，幫助民間慈善公益團體及弱勢家庭；第三箭為「公益跨國」，無償授權月曆跨國於海外販售，把愛心拓展到澳洲，宣達愛心無國界。

消防猛男合體拍月曆 互尬胸脯看誰大（新北消防局提供/吳家詮傳真）

形象月曆不只有消防猛男當然也要有萌翻英勇的「赤足英雄」搜救犬入鏡。（新北消防局提供/吳家詮傳真）

為此消防局以月曆做行銷加碼，民眾只要參加下列活動，就可獲得熱可炙手的2020消防形象月曆：

一、於11月7日至11月30日加入新北市政府愛心大平台成為會員並與臉書按讚留言分享，即有機會可獲得消防形象月曆(限量150本)。

二、11月7日當日於發表會現場，以108年9~11月50張發票換取1本消防形象月曆(限量200本)。

消防猛男合體拍月曆帥夠有力。（新北消防局提供/吳家詮傳真）

本屆消防形象月曆發行適逢2020東京奧運盛事，故以運動競技為主題。（新北消防局提供/吳家詮傳真）

三、郵寄或親送108年9~11月50張發票至消防局，每滿50張發票參加捐發票抽獎活動1次，得累計滿100張抽獎2次，以次類推。

四、於11月7日至11月30日至創世基金會網站購買月曆(限量350本)，以上活動請追蹤「新北發爾麵」臉書粉絲團，以了解參與細節。

本屆消防形象月曆發行適逢2020東京奧運盛事，故以運動競技為主題，海選12名消防人員擔任形象大使，其中瑞芳分隊隊員張言豪休假於運動中心健身時，遇民眾OHCA主動實施CPR救活民眾，另新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，平時協助山難搜救，也是登上世界第1高峰「聖母峰」，成為第1位攻頂成功的台灣女性。拍攝成員加入6位澳洲猛男消防員，以團隊競技風格，呈現多種的消防工作樣貌，如時間競賽、山域救援、強化體能等，充分展現消防工作爭分奪秒、同心協力的正面形象。

形象月曆發表會上，新北市長侯友宜技癢也下場與臺澳消防員也在發表會中同場對尬推廣CPR活動。（新北消防局提供/吳家詮傳真）

臺澳消防員攜手合作公益三箭齊發助弱勢（新北消防局提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)