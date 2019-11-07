南美一館內的走廊與空間典雅。（程炳璋攝）

南美一館是日本時代興建，館內空間不大，但充滿日式建築風格。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲日本藝人Akira將在台南舉辦婚宴，讓後壁鄉親倍受期待，7日卻傳出林家已請飯店業者到台南市中西區的美術館1館場勘婚宴地點，除了當地議員懇請林家回後壁宴客，照亮家鄉，台南市文化局長葉澤山認為古蹟空間「不適當」。

林志玲與日本「放浪兄弟」成員Akira17日在台南舉辦浪漫婚禮，這對高知名度藝人結婚倍受台灣民眾關注，林家在後壁的鄉親與有榮焉，期待她返鄉宴客，照亮地方。

現在卻傳出林家委託的飯店業者看上中西區南美1館，這是一棟日式建築，後來改為警察局，縣市合併後規畫成美術館，今年初剛落成啟用。婚宴團隊認為館內廊道與落地窗光線漂亮，擁有典雅的空間與氛圍，日前前往場勘。

南美館1館人員證實有業者前來場勘婚宴場地，僅口頭詢問，並未正式提出租借申請。葉澤山表示，南美館雖未明確規定不能舉辦婚禮，但館內的確屬古蹟範圍，空間狹小，不太適合舉辦婚禮。

據了解，林家還在挑選婚宴場地，南美1館是其中一處，全部共有4、5處地點待評估，選項包括故鄉後壁。

台南市議員蔡育輝表示，林志玲故鄉後壁近年來邊緣化嚴重，鄉親非常期待這對新人回故鄉舉辦婚宴，他舉例後壁區「古厝」就是很適合的婚宴地點。

台南市長黃偉哲表示，以林志玲的影響力，婚宴當天可能有時尚界大咖與追星族集聚台南，對城市宣傳是好事。他祝福林志玲與夫婿早生貴子，「記得來台南領生育補助6000元」。

(中時 )