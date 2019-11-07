俄羅斯只有一艘現役航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov），自從去年浮動船塢沉沒，一台起重機砸到它後，這艘俄羅斯唯一的航母便遲遲難以修復。
雖然美國有11艘航母，目前也面臨6艘航母都無法部署的困境，但還是以5：0完勝俄羅斯。不過，俄國專家認為，這根本不是問題。
據俄羅斯衛星網（Sputnik News）7日報導，俄羅斯火箭與砲彈科學院通訊政策副院長席夫科夫（Konstantin Sivkov）在《軍工信使》（Military-Industrial Courier）撰文說，維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）是美國唯一打造並維修核動力航母的造船廠，一旦它遇襲，將導致美國所有的航母艦隊蒙受無法挽回的損失。
專家指出，紐波特紐斯船廠有3個船台，以容納核動力航母。根據目前規劃，其中2個船台用來維修航母，另一個船台則用以打造航母。席夫科夫強調，一旦爆發軍事衝突，「傳統巡弋飛彈可以命中這座唯一的造船廠」。
俄羅斯總統普丁今年3月說，俄羅斯科學家已發展出小型耐久核能裝置，能提供巡弋飛彈動力，基本上突破射程的任何限制。而這類技術能避開美國的防禦，並改變權力平衡。
當時他展示的動畫顯示，俄羅斯飛彈迅速飛向佛羅里達，南大西洋的空防根本發揮不了作用。普丁甚至自信滿滿地說，這類新武器能讓美國防禦工事都變成廢物。
文章來源：俄羅斯發現立刻摧毀美國全部航母的方法
(中時電子報)
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