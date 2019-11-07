行政院會上午通過「毒品危害防制條例」修正案，修法後吸毒者緩起訴處遇模式將採多元化，可先由醫療機構評估，若無醫療需求，可採寫悔過書、罰款、義務勞務、驗尿等方式進行，而不是現行直接送勒戒強制戒治。

法務部表示，這次修法重點包括混用毒品的處斷，若持有或施用三、四級毒品、並持有施用一、二級毒品，將依各該刑罰處罰；扣案毒品可於判決確定前銷燬；扣案毒品可取樣製成標準品，及施用毒品的緩起訴處遇多元化。

針對多元化處遇部分，法務部表示，過去緩起訴後必需強制戒癮治療，修法後回歸「刑事訴訟法」規定，在為緩起訴前，檢應徵詢醫療機構或其他機關意見，認為有醫療需求，才進行戒癮治療。若無醫療需求，則可採多元化處遇，像是寫悔過書、罰款、義務勞務、驗尿等方式進行。

行政院長蘇貞昌在院會表示、蔡政府上任後，為展現反毒決心，除在預算面，4年投入100億元，完備緝毒所需的人力與設備；行動面，集合跨部會力量，執行四波的「安居緝毒」專案，深入社區，向上溯源，除惡務盡；也從法制面，修正「毒品危害防制條例」，加重製毒、販毒、運毒者的刑責，並防制新興毒品氾濫。

他說，這次提出第二波修法，重點在協助毒癮者脫離毒品的危害。藉由引進更多醫療戒癮資源，讓檢察官可就吸毒者不同的毒癮程度，結合專業醫療意見，提供更多有利戒除毒品之適當處遇。

(中時 )